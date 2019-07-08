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Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Оранжевый – последний перед самым высшим, уровень опасности объявляли накануне в 20 французских департаментах.

В выходные прошли очень интенсивные ураганы. Местами – град. В районе Альп с неба летели куски льда размером с теннисный мяч.

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Сообщений о пострадавших пока не поступало. Очевидцы делятся в Интернете видео непогоды.

Власти тем временем оценивают ущерб, нанесенный стихией. Предыдущий сильный град во Франции прошел всего три недели назад, побив окна в домах и нанеся большой ущерб урожаю.

К слову, Европу накрыла аномальная жара: первые жертвы и как спасаются.

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