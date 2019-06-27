Погода 27 июня в Киеве на протяжении дня будет ухудшаться, ожидаются шквалы ветра и временные грозы.

Погода в Киеве, по прогнозам синоптиков будет дождливой. Температура в столице поднимется до + 29°, ночью столбики термометров будут показывать + 15°.

Днем пройдут дожди с грозами. Ветер юго-западный, до 6,8 м/с. Солнце в Киеве 27 июня сошло в 4.48, а зайдет в 21.13.

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– В ближайший час и до конца суток 27 июня в Киеве и области ожидается гроза, град, порывы ветра и шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый), – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

По данным синоптика Натальи Диденко, в ближайшие часы в Киеве ожидается усиление ветра и сильные дожди.