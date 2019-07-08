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У Франції випав град розміром із тенісний м’яч

Помаранчевий – останній перед найвищим, рівень небезпеки оголошували напередодні в 20 французьких департаментах.

У вихідні пройшли надзвичайно інтенсивні буревії. Місцями – град. У районі Альп з неба летіли шматки криги розміром з тенісний м’яч.

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Повідомлень про постраждалих поки не надходило. Очевидці діляться в Інтернеті відео негоди.

Влада тим часом оцінює шкоду, завдану стихією. Попередній сильний град у Франції пройшов усього три тижні тому, побивши вікна в помешканнях та завдавши великої шкоди врожаю.

До слова, Європу накрила аномальна спека: перші жертви та як рятуються.

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