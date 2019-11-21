Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир / Россия

В ФСБ России считают, что вернули украинские корабли в нормальном состоянии

ФСБ России заявила, что вернула Украине военные корабли в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Россия в качестве доказательства привела видео с унитазами на судах.

Говорят, что из кораблей все сняли сами же украинцы во время транспортировки.

Читайте: Как выглядят возвращенные Россией судна – первые фото и видео

Кроме того, российские СМИ сообщают, что был подписан акт приема-передачи кораблей. Правда сам документ не публикуют.

Напомним, президент Владимир Зеленский посетил базу ВМС Украины в Очакове, куда 20 ноября вернулись украинские корабли, захваченные РФ год назад в Керченском проливе.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как выглядят возвращенные Россией судна – первые фото и видео
Возвращенные корабли отремонтируют за три месяца – Зеленский
Сняли даже унитазы: в каком состоянии РФ вернула Украине корабли (ДОКУМЕНТ)
Сломался самолет: Зеленский прибудет встречать корабли ВМС Украины с опозданием
ФСБ в который раз задержала “украинского разведчика” – ГУР опровергает
Видео прибытия бронекатера Никополь в порт Очаков
Возвращение кораблей ВМСУ: в Очаков зашел бронекатер Никополь
Украли унитазы, плафоны и розетки: в каком состоянии корабли, захваченные в Керченском проливе

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка