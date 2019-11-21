В ФСБ России считают, что вернули украинские корабли в нормальном состоянии
ФСБ России заявила, что вернула Украине военные корабли в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Россия в качестве доказательства привела видео с унитазами на судах.
Говорят, что из кораблей все сняли сами же украинцы во время транспортировки.
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Кроме того, российские СМИ сообщают, что был подписан акт приема-передачи кораблей. Правда сам документ не публикуют.
Напомним, президент Владимир Зеленский посетил базу ВМС Украины в Очакове, куда 20 ноября вернулись украинские корабли, захваченные РФ год назад в Керченском проливе.
2019-11-21
Теги: ВМС України, Конфликт в Керченском проливе, Кораблі, Россия, ФСБЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.