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У ФСБ Росії вважають, що повернули українські кораблі у нормальному стані

ФСБ Росії заявила, що повернула Україні військові кораблі в нормальному стані і зі справною сантехнікою. Росія як доказ навела відео з унітазами на суднах.

Кажуть, що з кораблів усе зняли самі ж українці під час транспортування.

Читайте: Як виглядають повернені Росією судна – перші фото і відео

Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що було підписано акт прийому-передачі кораблів. Щоправда сам документ не публікують.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відвідав базу ВМС України в Очакові, куди 20 листопада повернулися українські кораблі, захоплені РФ рік тому у Керченскій протоці.

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