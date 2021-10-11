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Марія Степанюк |

В Гааге начинаются слушания по делу о захвате Россией украинских суден

С сегодняшнего дня в Гааге начинаются слушания по делу о захвате россиянами украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Постоянная палата третейского суда выслушает позиции украинской и российской сторон. Россияне выступят сегодня и 14 октября, наша сторона — завтра и 15 октября. При необходимости дополнительное заседание проведут в субботу.

Вступительные заявления представителей каждой стороны будут транслировать в интернете в режиме реального времени. Затем публике закроют доступ к материалам этого раунда слушаний до его завершения.

Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, в 2019 году обязал Россию вернуть Украине захваченных украинских моряков, а также буксир Яны Капу и два катера — Бердянск и Никополь.

Захваченные Россией украинские судна вернули в ноябре 2019 года. Корабли вошли в территориальные воды Украины на буксире, ведь россияне фактически разграбили их, похитив даже унитазы.

24 моряка вернулись в Украину в рамках обмена в сентябре 2019 года.

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