У Гаазі розпочинаються слухання у справі про захоплення Росією українських суден

Відсьогодні у Гаазі розпочинаються слухання у справі про захоплення росіянами українських кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Постійна палата третейського суду вислухає позиції української та російської сторін. Росіяни виступатимуть сьогодні та 14 жовтня, наша сторона – завтра і 15 жовтня. За потреби додаткове засідання проведуть у суботу.

Вступні заяви представників кожної сторони транслюватимуть в інтернеті в режимі реального часу. Потім публіці закриють доступ до матеріалів цього раунду слухань аж до його завершення.

Міжнародний трибунал ООН з морського права, розташований у Гамбурзі, у 2019 році зобов’язав Росію повернути Україні захоплених українських моряків, а також буксир Яни Капу і два катери – Бердянськ і Нікополь.

Захоплені Росією українські судна повернули у листопаді 2019 року. Кораблі увійшли у територіальні води України на буксирі, адже росіяни фактично розграбували їх, поцупивши навіть унітази.

24 моряки повернулися в Україну у межах обміну у вересні 2019 року.

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