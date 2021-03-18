В гидрокостюмах в ледяную воду: как работает контрабанда сигарет на Закарпатье

Долгие годы одной из главных проблем Закарпатья остается контрабанда. Преступников не останавливает ни закон, ни угроза собственной жизни.

В последнее время пограничники фиксируют новые схемы — контрабанду везут дронами и даже переправляют под водой.

Основной товар — сигареты, ведь в Украине они в несколько раз дешевле, чем в соседних странах.

В селе Деловом граница с Румынией проходит посередине реки Тиса: это любимое место для контрабандистов-бобров.

— Они берут на себя по два ящика, в гидрокостюмах. Спускаются к реке, переплывают реку, отдают другим людям и возвращаются назад, это занимает около 15 минут, — рассказывают пограничники.

К делу привлекают молодых, выносливых парней. Иногда даже кормят психотропами, чтобы придать сил.

За такую ​​работу они получают от полутора до двух с половиной тысяч гривен. Для горного села это немало. Местные не скрывают, что контрабанда их кормит.

Однако часто желание заработать оборачивается трагедией: на берегу не раз находили утопленников в гидрокостюмах, ведь именно на этом участке река Тиса очень быстрая, а вода холодная в течение всего года.

Уголовной ответственности за контрабанду сигарет в Украине нет. Нарушители платят штраф — полную стоимость груза.

Но контрабандистов это не пугает, они снова пытаются незаконно перевезти товар в Европу.

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