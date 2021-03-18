У гідрокостюмах в крижану воду: як працює контрабанда цигарок на Закарпатті

Довгі роки чи не головною проблемою Закарпаття залишається контрабанда. Злочинців не зупиняє ні проблеми з законом, ні загроза власному життю.

Останнім часом прикордонники фіксують нові схеми – контрабанду везуть дронами і навіть переправляють під водою.

Основний товар – цигарки – адже в Україні вони в кілька разів дешевші, ніж в сусідніх країнах.

У селі Діловому кордон із Румунією пролягає посередині річки Тиса: тут улюблене місце для контрабандистів-бобрів.

– Вони беруть на себе по два ящика, в гідрокостюмах. Спускаються до річки, перепливають річку, віддають іншим людям та вертаються назад, це займає десь 15 хвилин, – розповідають прикордонники.

До справи залучають молодих, витривалих хлопців. Часом годують психотропами, щоб додати сил.

За таку роботу отримують від півтори до двох з половиною тисяч гривень. Для гірського села це немало. Місцеві не приховують, що контрабанда їх годує.

Однак часто бажання заробити обертається трагедією: на березі не раз знаходили потопельників у гідрокостюмах, адже саме на цій ділянці річка Тиса дуже швидка, а вода холодна протягом усього року.

Кримінальної відповідальності за контрабанду сигарет в Україні немає. Порушники платять штраф – повну вартість вантажу.

Але контрабандистів це не лякає, вони знову намагаються незаконно перевезти товар до Європи.

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