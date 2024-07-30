В Грузии начались репрессии против добровольцев: под посольством в Киеве прошел митинг

Под посольством Грузии в Киеве 29 июля неравнодушные люди устроили митинг против репрессий и преследований добровольцев-грузин, которые приехали защищать Украину.

Среди участников протеста и Борис — доброволец из Батуми. Он в Украине с 2022-го.

— В 1991 году украинцы приехали нас поддержать. Я тогда маленький был, но по истории знаю. Поэтому я был в долгу и приехал сюда воевать, — рассказывает мужчина.

Дорога домой ему сейчас закрыта — сразу задержат, если вернется.

Поэтому участники акции таким образом хотят достучаться до властей Грузии. Говорят, что служба безопасности начала репрессии в отношении добровольцев, которые воюют или воевали на стороне Украины. Их начали объявлять в розыск, а ветеранов — вызывать на допросы. Все это активизировалось после принятия так называемого закона об иноагентах.

— Цель акции — показать солидарность от украинского общества к добровольцам, которые защищают нашу Родину. Мы обязаны в знак благодарности отстоять их права, — объясняет организатор акции Владислав Артюшенко.

Им шьют дела о наемничестве или государственной измене, составляют черные списки. Цель таких репрессий — наказать тех, кто уже воевал или воюет в Украине и запугать тех, кто только собирается присоединиться к борьбе с Россией, а еще — пригасить оппозиционные силы в Сакартвело.

— Они хотят очернить наше имя, они знают, что это тот контингент Грузии, который с оружием в руках сейчас воюет на стороне Украины против РФ. Поэтому они делают все возможное, чтобы связать нам руки, — объяснил председатель военного комитета Кавказского союза Ладо Гамсахурдия.

Сейчас на стороне Украины воюют сотни добровольцев-картвелов. Более 70 — погибли. Но они понимают, что именно в Украине сейчас борется за свободу для обоих наших народов.

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