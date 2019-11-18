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У Харкові чиновники нелегально продали асфальтної крихти на 5 млн грн

Служба безпеки України викрила чиновників Харківської міської ради, які крали гроші на будівництві доріг. За даними слідства упродовж 2016-2018 років можновладці привласнили 5 млн грн.

Керівництво профільного департаменту міської ради продавало тонни асфальтованої крихти, що лишалася після ремонту, підставній фірмі, за цінами вп’ятеро нижчими за ринкові.

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Згодом асфальт перепродавали вже за реальними цінами, а гроші чиновники ділили між собою. У фігурантів справи провели обшуки і знайшли документи, які доводять причетність до оборудки. Винуватцям світить до 12 років тюрми.

Нагдаємо, СБУ затримала на Київщині одного з ключових ватажків ІДІЛ.

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