У Харкові чиновники нелегально продали асфальтної крихти на 5 млн грн
Служба безпеки України викрила чиновників Харківської міської ради, які крали гроші на будівництві доріг. За даними слідства упродовж 2016-2018 років можновладці привласнили 5 млн грн.
Керівництво профільного департаменту міської ради продавало тонни асфальтованої крихти, що лишалася після ремонту, підставній фірмі, за цінами вп’ятеро нижчими за ринкові.
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Згодом асфальт перепродавали вже за реальними цінами, а гроші чиновники ділили між собою. У фігурантів справи провели обшуки і знайшли документи, які доводять причетність до оборудки. Винуватцям світить до 12 років тюрми.
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