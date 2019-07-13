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У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами

У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами.

Це сталося вдень 13 липня на Холодній горі, у приватному секторі на околиці міста. Задимлення в салоні побачив водій маршрутки і екстрено висадив пасажирів.

Читайте: У Дніпрі під час руху загорілася маршрутка

Полум’я охопило салон, рятувальники загасили вогонь за 20 хвилин. Попередня причина загоряння – замикання, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 22 червня на станції 169 кілометр У Дніпропетровській області під час руху загорілася електричка.

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