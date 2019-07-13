У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами
У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами.
Це сталося вдень 13 липня на Холодній горі, у приватному секторі на околиці міста. Задимлення в салоні побачив водій маршрутки і екстрено висадив пасажирів.
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Полум’я охопило салон, рятувальники загасили вогонь за 20 хвилин. Попередня причина загоряння – замикання, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 22 червня на станції 169 кілометр У Дніпропетровській області під час руху загорілася електричка.
2019-07-13Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.