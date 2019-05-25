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Факты / Происшествия

В Днепре на ходу загорелась маршрутка

В Днепре на ходу загорелась маршрутка № 152 на проспекте Героев.

В Днепре на ходу загорелась маршрутка

В Днепре на ходу загорелась маршрутка. В результате инцидента никто не пострадал.

Водитель автомобиля начал тушить пожар еще до приезда спасателей. Ему удалось ликвидировать возгорание.

Читайте: ВАЗ повис на дереве, BMW смяло, как банку: на Полтавщине произошло ДТП

Позже установили, что причиной задымления стала неисправная проводка в автомобиле.

Ранее Факты ICTV писали, что в результате пожара в индийской школе погибли 19 учеников.

Источник: Информатор

Фото: Dreamstime

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