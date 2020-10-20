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Факты / Мир

От РФ с любовью: США утилизировали российские ИВЛ

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США выбросило неисправные аппараты искусственной вентиляции легких, которые Россия весной передала США.

В начале пандемии Кремль отправил в США 45 аппаратов ИВЛ и прочее медицинское оборудование с подписью: “от РФ с любовью”.

Уже в апреле аппараты распределили по больницам Нью-Йорка и Нью-Джерси. Однако их не использовать из-за технических проблем, которые начались сразу как технику передали из РФ.

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Пока же, по данным агентства, аппараты по факту утилизированы.

— Переданые аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии с требованиями по утилизации вредных отходов, — сообщил представитель агентства.

Сейчас производитель этой техники находится в санкционном списке США.

Палата представителей Конгресса США требует от президента Дональда Трампа дать объяснения, почему партию аппаратов искусственной вентиляции легких отправили в Россию..

Источник: BuzzFeed

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