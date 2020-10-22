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У Харкові створили дешевий і простий апарат ШВЛ – коли він з’явиться у лікарнях

Харківські вчені створили аппарат ШВЛ, яким можуть врятувати тисячі хворих на коронавірус. Пристрій зможуть як медики екстреної допомоги, так і сімейні лікарі.

Такі пристрої вже кілька місяців використовують у лікарнях Великої Британії.

Розробили чудо-апарат у Харківському національному університеті міського господарства. Це балон із киснем, трубки, маска та генератор, який змішує повітря з киснем.

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– Простий приклад – швейцарський годинник, який має базовий механізм на 136 деталей. У цій маленькій коробочці понад сто деталей і вони такі ж по складності, – пояснив директор навчально-наукового інституту Ігор Білецький.

Щоб живити легені киснем не потрібно вводити людину у стан штучної коми.

Ціна такого ШВЛу – близько 50 тис. грн, а його ефективність така сама, як і тих, що коштують по півмільйона, кажуть харківські вчені.

Пристрій спроектували інженери університетського коледжу Лондона і такі апарати вже кілька місяців використовують у понад сотні лікарень Великої Британії.

Білецький пояснює, що британці самі запропонували ліцензію на виготовлення апаратів. Нині український аналог вже пройшов випробування і чекає на сертифікацію.

Українська вакцина проти Covid-19

Розробники української вакцини проти коронавірусу планують випробування на людях через три місяці.

Доклінічні випробування на тваринах пройшли успішно. Після обговорення з урядом переходу до клінічної фази, документація про розробку вакцини буде передана у ВООЗ.

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