В Калуше скорая шесть раз отказалась ехать к потерявшему сознание пенсионеру

На Прикарпатье скорая не приехала к больному на сердце пенсионеру. Мужчине стало плохо на улице. Его спасали прохожие, а вот скорую вызвали несколько раз, но все напрасно. И каждый раз слышали отказ и даже хамство, диспетчеры вообще их вызов не регистрировали. Более того, грозили штрафом. Свидетели ситуации не хотят оставлять все просто так, и готовят коллективную жалобу.

Руслан и еще несколько человек спасали пенсионера с больным сердцем. Из магазина старого вывели, он едва перешел дорогу и упал на газон.

Это произошло в Калуше, райцентре Прикарпатья. Прохожие вызвали скорую.

Мужчина был трезв, возле него собралось немало людей.

В скорую звонили другие калушани. Впрочем, ответ всем был одинаковый.

Через 20 минут мужчине стало легче. Под руки его вели к подъезду. Вспоминать тот день пенсионер не хочет. Ему 74, меньше года назад имел стентирование на сердце. У отца был инфаркт, говорит дочь.

На Прикарпатье уже год диспетчерская служба экстренной помощи действует централизованно. Все вызовы и из Калуша в частности, поступают в Ивано-Франковск. Как работает служба и объяснять что-нибудь в Центре экстренной помощи отказались. Считают информацию недостоверной, потому что не верят, что их диспетчеры могли шесть раз подряд отказать людям.

Медики говорят: Нет жалобы — нет расследования. Александра благодарна всем, кто спасал ее отца. А еще не понимает аргументы диспетчеров, которые не захотели направлять экипаж на вызов.

Пенсионер сейчас чувствует себя лучше. А жители двора хотят написать коллективную жалобу, потому что понимают — в такую ​​ситуацию может попасть каждый.

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