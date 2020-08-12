У Калуші швидка шість разів відмовилась їхати на виклик до непритомного пенсіонера

На Прикарпатті швидка не приїхала до хворого на серце пенсіонера. Чоловікові стало зле на вулиці. Його рятували перехожі, а ось карету швидкої викликали кілька разів, але все марно. І щоразу чули відмову і навіть хамство, диспетчери взагалі їхній виклик не реєстрували. Ба більше, грозили штрафом. Свідки ситуації не залишатимуть її так, і готують колективну скаргу.

Руслан та ще кілька людей рятували пенсіонера з хворим серцем. З магазину старенького вивели, він ледь перейшов дорогу і впав на газон.

Це сталося у Калуші, райцентрі Прикарпаття. Перехожі викликали швидку.

Чоловік був тверезий, біля нього зібралося чимало люду.

В швидку телефонували інші калушани. Утім, відповідь усім була однакова.

За 20 хвилин чоловікові стало легше. Попід руки його вели до під’їзду. Пригадувати той день пенсіонер не хоче. Йому 74, менше року тому мав стентування на серці. У батька був інфаркт, каже донька.

На Прикарпатті вже рік диспетчерська служба екстреної допомоги діє централізовано. Усі виклики і з Калуша зокрема, надходять до Івано-Франківська. Як працює служба та пояснювати бодай щось у Центрі екстреної допомоги відмовилися. Вважають інформацію недостовірною, бо не вірять що їхні диспетчери могли шість разів підряд відмовити людям.

Медики кажуть: немає скарги – немає розслідування. Олександра вдячна усім, хто рятував її батька. А ще не розуміє які аргументи у диспетчерів, які не захотіли направляти екіпаж на виклик.

Пенсіонер нині почувається краще. А мешканці двору хочуть написати колективну скаргу, бо розуміють – в таку ситуацію може потрапити кожен.

В Черкасах страйкують сотні працівників поліклінік міста Сміла на Черкащині. Вони вимагають місцеву владу виплатити їм зарплату, яку вони за цей час не отримували. На такий крок зважились з відчаю. Людям заборгували зарплату за три місяці.