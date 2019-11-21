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У Кот-д’Івуарі спорудили туристичний острів з 700 тис. пластикових пляшок

У Кот-д’Івуарській столиці Абіжджан виріс новий острів. Це незвичайна територія зі своїм баром, рестораном, басейнами й особливою атмосферою. Та головна особливість у тому, що рукотворний шматочок суходолу створений із переробленого пластику, який раніше засмічував узбережжя.

Ця територія суто для відпочинку. Тут можна випити, перекусити, поплавати в котромусь із двох басейнів і переночувати. А ще – добряче розважитися в компанії старих друзів чи нових знайомих.

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Господарює тут французький підприємець Ерік Бекер. Він же – автор проекту, який хотів не лише створити гарне місце, де можна провести вихідні, але й зробити свій внесок в охорону довкілля. Адже штучний острів побудований з пластикових пляшок.

На таке плавуче диво їх пішло 700 тисяч. Ідея спала Еріку на думку, коли він 7 років тому хотів розпочати тут зовсім інший бізнес. Він побачив гори пластику, що засмічували узбережжя.

Заклад з особливою атмосферою та дбайливо продуманим простим дизайном припав до душі місцевим. Сюди також люблять приїздити туристи з інших міст і країн. Щотижня тут бувають до сотні гостей.

Острів-пліт важить 200 тонн. Він справді не забруднює довкілля, обладнаний сонячними панелями, тож має власне джерело електрики. З відходів роблять компост, який іде на вирощування зеленого оздоблення закладу. Тільки воду доводиться завозити із суходолу.

Нагадаємо, через сміття на Закарпатті Україну можуть чекати мільйонні штрафи від ЄС.

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