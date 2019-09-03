У Криму засуджено 59 людей за відмову служити у російській армії
У Криму 59 людей відмовилися служити в російській армії. За що дістали вирок.
Це вже дев’ята призовна кампанія в анексованому Криму. Усього за роки окупації на службу до армії Росії забрали понад 17 тисяч жителів півострова.
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Втім, призов мешканців окупованої території до армії держави-окупанта – є порушенням міжнародного права.
До слова, юрист із Владивостока Максим Чихунов написав заяву на Путіна. Бо той катався на мотоциклі без шолома в окупованому Криму.
2019-09-03
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