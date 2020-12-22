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В Киеве прошла премия современного искусства М17 Sculpture Progect

В Киеве уже второй раз прошла профессиональная премия трехмерного искусства М17 Sculpture Progect. На ней художники представляли не только скульптуры, но и инсталляции, скульптурные инсталляции, звуковые ленд-арты и медийные работы.

— Это первая профессиональная премия в области трехмерного искусства. Которая была начата в достаточно сложный для Украины и мира время. И для художников это супервозможность проявить себя и показать себя на международном уровне, не только в Украине, – говорит куратор М17 Sculpture Progect Екатерина Рай.

После объявления победителей для киевлян и гостей города открыли выставку с работами участников.

Премия основана в 2019 году центром современного искусства М17 вместе с Adamovskiy Foundatio.

В Харькове же открывали второй раз национальное биеннале молодого искусства.

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