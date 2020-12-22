У Києві пройшла премія сучасного мистецтва М17 Sculpture Progect

У Києві вже вдруге пройшла професійна премія тривимірного мистецтва М17 Sculpture Progect. На ній митці представляли не лише скульптури, але і інсталяції, скульптурні інсталяції, звукові ленд-арти та медійні роботи.

– Це перша професійна премія в області тривимірного мистецтва. Яка була започаткована в достатньо складний для України і світу час. І для митців це суперможливість проявити себе і показати себе на міжнародному рівні, не тільки в Україні, – каже куратор М17 Sculpture Progect Катерина Рай.

Після оголошення переможців для киян та гостей міста відкрили виставку з роботами учасників.

Премія започаткована у 2019 році центром сучасного мистецтва М17 разом з Adamovskiy Foundatio.

У Харкові ж відкривали вдруге національне бієнале молодого мистецтва.

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