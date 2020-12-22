Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

У Києві пройшла премія сучасного мистецтва М17 Sculpture Progect

У Києві вже вдруге пройшла професійна премія тривимірного мистецтва М17 Sculpture Progect. На ній митці представляли не лише скульптури, але і інсталяції,  скульптурні інсталяції, звукові ленд-арти та медійні роботи.

– Це перша професійна премія в області тривимірного  мистецтва. Яка була започаткована в достатньо складний для України і світу час. І для митців це суперможливість проявити себе і показати себе на міжнародному рівні, не тільки в Україні, – каже куратор М17 Sculpture Progect Катерина Рай.

Після оголошення переможців для киян та гостей міста відкрили виставку з роботами учасників.

Премія започаткована у 2019 році  центром сучасного мистецтва М17 разом з Adamovskiy Foundatio.

У Харкові ж відкривали вдруге національне бієнале молодого мистецтва.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Битва блогерів: як лідерів думок залучають до підтримки українського кіно
Битва блогерів: як лідерів думок залучають до підтримки українського кіно
Чудова атмосфера та тематичні страви: як святкували Хеловін у ресторані Villa Riviera
Чудова атмосфера та тематичні страви: як святкували Хеловін у ресторані Villa Riviera
ЖК Intergal city презентував новий архітектурний об’єкт у Києві
ЖК Intergal city презентував новий архітектурний об’єкт у Києві
Школа, садочки та салони краси: переваги життя в містечку Золоче під Києвом
Школа, садочки та салони краси: переваги життя в містечку Золоче під Києвом
Кінофестиваль КІНОЛІТОПИС у Києві: 68 документальних та художніх стрічок
Кінофестиваль КІНОЛІТОПИС у Києві: 68 документальних та художніх стрічок
Алея сучасного мистецтва в ЖК RiverStone: в Києві реалізували масштабний проект
Алея сучасного мистецтва в ЖК RiverStone: в Києві реалізували масштабний проект
У Вишневому відкрили новий фітнес-клуб Sport Life
У Вишневому відкрили новий фітнес-клуб Sport Life
METRO започатковує нову лояльність для підтримки HoReCa-бізнесу
METRO започатковує нову лояльність для підтримки HoReCa-бізнесу
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка