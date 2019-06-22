В Киеве прошел форум развития малого и среднего бизнеса

В столице продолжается форум развития малого и среднего бизнеса. Здесь присутствует более тысячи предпринимателей со всего мира. Со своими кейсами выступили украинцы, которых уже знают за рубежом. Они раскрыли секреты начала собственных дел. Поделились главными проблемами перед открытием бизнеса, его формированием и вызовами, которые мешают развиваться.

Такую технологическую презентацию видели разве что в кино. Об этом участники говорят после выступления украинского предпринимателя и основателя инвестиционной группы Юфьючер Василия Хмельницкого. Компьютерная графика и общение с самим собой в формате он-лайн – это настоящая инновация.

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Бизнесмен рассказал, на какие аспекты предпринимателям важно учитывать сегодня, чтобы не потерять свое завтра. Главный совет нынешним предпринимателям – быть открытым к обучению.

Чтобы поделиться именно знаниями, форум собрал практиков со всего мира. Считают, что проблемы предпринимательства вполне похожи во всех странах.

Подобные мероприятия не только дают новые знания. Очень важным моментом является и новые знакомства. Ведь диалог двух или сталых бизнесов – дает рождение новому направлению.

Сейчас в Украине с 10 бизнесов, которые открываются – 9 упадочных. Конечно, причин может быть несколько, впрочем, недостаток опыта и знаний – одна из главных. Именно поэтому подобные форумы призваны изменить эту тенденцию.

К слову, 25 июня состоится DGTL марафон #3 о DGTL эволюции и DGTL трансформации бизнеса.

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