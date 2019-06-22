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У Києві пройшов форум розвитку малого та середнього бізнесу

У столиці триває форум розвитку малого та середнього бізнесу. Присутні більше тисячі підприємців з усього світу. Зі своїми кейсами виступили українці, яких уже знають за кордоном. Вони розкрили секрети започаткування власних справ. Поділились головними проблемами перед відкриттям бізнесу, його формуванням і викликами, що заважають розвиватися.

Таку технологічну презентацію бачили хіба що в кіно. Про це учасники говорять після виступу українського підприємця і засновника інвестиційної групи Юфьючер Василя Хмельницького. Комп`ютерна графіка і спілкування з самим собою у форматі он-лайн – це справжня інновація.

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Бізнесмен розповів на які аспекти підприємцям важливо зважати сьогодні, щоб не втратити своє завтра. Головна порада нинішнім підприємцям – бути відкритим до навчання.

Аби поділитися саме знаннями, форум зібрав практиків із усього світу. Вважають, що проблеми підприємництва цілком схожі у всіх країнах.

Подібні заходи не лише дають нові знання. Дуже важливим моментом є і нові знайомства. Адже діалог  двох чи трьох сталих бізнесів – дає народження новому напрямку.

Нині в Україні з 10 бізнесів, що відкриваються – 9 занепадають. Звичайно, причин може бути кілька, втім, брак досвіду і знань – одна з головних. Саме тому подібні форуми покликані змінити цю тенденцію.

До слова, 25 червня відбудеться DGTL марафон #3 про DGTL еволюцію та DGTL трансформацію бізнесу.

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