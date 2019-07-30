В Киеве реконструировали детскую железную дорогу: как записать ребенка на обучение

На реконструированной столичной железной дороги – первая в мире мини-копия реального Центрального вокзала. А в нем и зал ожидания, и экраны наблюдения за поездом, и музей с древними орудиями железнодорожников.

Но цель железной дороги не только развлекать, но и приучать детей к элементарным правилам. За желтую линию не заходить, зайцами не ездить, работников в форме слушаться даже если они – тоже дети.

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На детскую железную дорогу приходят учиться и работать только те, кто мечтает стать машинистом, проводником или оператором и 80% из них потом идут в профильные вузы.

Обучают детей от 10 до 15 лет. Часто приходят дети из железнодорожных династий.

Они проходят курс обучения, сдают тест, а потом идут работать проводником или машинистом. Сейчас на железной дороге более 500 учеников.

Замысел – с детства завлекать потенциальных работников, ведь сейчас кадров не хватает. Здесь впервые разработали и учебник, чтобы еще до поступления в колледж дети могли качественно изучать все основы работы железной дороги.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний России представила новые модели автозаков для детей и инвалидов.

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