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У Києві реконструювали дитячу залізницю: як записати дитину на навчання

На реконструйованій столичній залізниці – перша у світі міні-копія реального Центрального вокзалу. А в ньому і зала очікування, і екрани спостереження за поїздом, і музей із стародавніми знаряддями залізничників.

Але мета залізниці не лише розважати, а й привчати дітлахів до елементарних правил. За жовту лінію не заходити, зайцями не їздити, працівників у формі слухатися, навіть якщо вони – теж діти.

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На дитячу залізницю приходять вчитися і працювати лише ті, хто мріє стати машиністом, провідником чи оператором і 80% із них потім ідуть до профільних вишів.

Навчають дітлахів від 10 до 15 років. Часто приходять діти із залізничних династій.

Вони проходять курс навчання, здають тест, а потім йдуть працювати провідником чи машиністом. Зараз на залізниці понад 500 учнів.

Задум – змалечку залучати потенційних працівників, адже зараз кадрів бракує. Тут уперше розробили і підручник, щоб ще до вступу в коледж діти могли якісно вивчати всі основи роботи залізниці.

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань Росії представила нові моделі автозаків для дітей і інвалідів.

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