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Факты / Видео / Мир / Россия

Все для людей: в России представили автозаки для детей и инвалидов

Все для людей – Федеральная служба исполнения наказаний России представила новые модели спецавтомобилей для арестантов, известных как автозаки.

Очевидно, готовятся больше арестовывать женщин с детьми и инвалидов, потому что среди показанных автомобилей – оборудованые детскими автомобильными сидениями и подъемниками для инвалидных кресел.

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Новинки представили на всероссийском совещании руководителей медико-санитарных частей уголовно-исполнительной системы. Чиновники говорят, что такие авто уже закупают.

А обозреватели связывают процесс с недавним решением Европейского суда по правам человека, в котором условия перевозки арестованных в России сравнили с пытками за неудобства и тесноту.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как российский журналист вышел в прямой эфир из автозака полиции.

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