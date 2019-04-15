Все для людей: в России представили автозаки для детей и инвалидов
Все для людей – Федеральная служба исполнения наказаний России представила новые модели спецавтомобилей для арестантов, известных как автозаки.
Очевидно, готовятся больше арестовывать женщин с детьми и инвалидов, потому что среди показанных автомобилей – оборудованые детскими автомобильными сидениями и подъемниками для инвалидных кресел.
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Новинки представили на всероссийском совещании руководителей медико-санитарных частей уголовно-исполнительной системы. Чиновники говорят, что такие авто уже закупают.
А обозреватели связывают процесс с недавним решением Европейского суда по правам человека, в котором условия перевозки арестованных в России сравнили с пытками за неудобства и тесноту.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как российский журналист вышел в прямой эфир из автозака полиции.