У Києві ресторани безкоштовно годують пенсіонерів: де і як допомогти

У Києві є 11 пунктів роздачі їжі під назвою Обід без бід. Готують страви ресторани, роздають волонтери, а організовує все благодійний фонд Життєлюб.

Їжу щодня готують різні заклади, чергуються залежно від завантаженості. Одні варять суп, а є ті, що готують друге. Страви ситні, смачні і завжди з м’ясом.

У партнерах вже понад 90 ресторанів, а спільнота Супер-онуків – так називають волонтерів, налічує півтори тисячі людей. Допомагають навіть таксисти – привозять їжу.

На всіх точках харчування різна завантаженість. Допомагати з роздачою відгукуються волонтери, у яких є година-півтори вільного часу. В середньому на місяць супер-онуки роздають понад 30 тисяч обідів.

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Нагадаємо, на вулиці Києва вийшли мобільні патрулі швидкого реагування.

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