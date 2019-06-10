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У Києві відбувся найбільший у Східній Європі фестиваль вина

500 сортів і безлімітна дегустація. У Києві відкрився фестиваль вина Kyiv Wine – найбільшій у Східній Європі. Свою продукцію на вікенд до української столиці привезли 80 виробників із 20 країн.

Сомельє не лише частували відвідувачів, а ще й розповідали, як правильно вибирати напій. Передусім, слід орієнтуватися на ціну. Якісне коштує не менше 200 гривень за пляшку.

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А щоб зранку наступного дня почуватися добре, треба під час дегустації випивати води стільки ж, як вина. І аби отримати максимальне задоволення від процесу, цей напій потрібно ще й вживати  правильно.

Нагадаємо, 8 червня на фестивалі ТехноАртКПІ у Києві показали роботів-маніпуляторів, дронів та боліди.

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