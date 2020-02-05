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Факты / Видео / Украина / Общество

В Луцке мужчины в балаклавах разбили рынок под замком Любарта

Силовой конфликт за рынок в Луцке. Ночью 5 февраля мужчины в балаклавах бульдозерами начали сносить торговые места, сломал металлические киоски с товаром. Люди пытались их остановить, поэтому не обошлось без травм. В конце концов людей, приехавших демонтировать рынок, задержала полиция.

Этот конфликт длится около года, местные власти хотят перенести рынок. Говорят, что он старый и некрасивый, а также размещен под стенами замка Любарта в центре города, и это распугивает туристов. Предпринимателям предлагают выехать на окраину города. Но в такие благие намерения власти те не верят и терять рабочих мест не хотят. Детали в сюжете Екатерины Курбановой.

Напомним, на скандальной стройке в Киеве произошла драка, пострадали четыре человека.

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