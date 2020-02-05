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У Луцьку чоловіки в балаклавах розтрощили ринок під замком Любарта

Силовий конфлікт за ринок у Луцьку. Вночі 5 лютого чоловіки в балаклавах бульдозерами почали зносити торгівельні місця, потрощивши металеві кіоски з крамом. Люди намагалися їх зупинити, тож не минулося без травм. Та зрештою людей, які приїхали демонтовувати ринок, затримала поліція.

Цей конфлікт триває близько року, місцева влада хоче перенести ринок. Кажуть, що він старий та непривабливий, а також розміщений під стінами замку Любарта в центрі міста, і це розлякує туристів. Підприємцям пропонують виїхати на околицю міста. Та в такі добрі наміри влади ті не вірять і втрачати робочих місць не хочуть. Деталі у сюжеті Катерини Курбанової.

Нагадаємо, на скандальній забудові в Києві сталася бійка, постраждали четверо осіб.

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