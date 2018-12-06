В Луцке курильщиков штрафуют прямо на остановках транспорта

Луцк против курильщиков. В городе полиция устраивает рейды и штрафует тех, кто курит в общественных местах.

За прошлый год оштрафовали в Луцке 800 человек. Вот только штрафы мизерные – от 50 до 170 гривен.

Среди запрещенных мест – больницы, учебные заведения, детские площадки, учреждения торговли, парки, скверы, центр Луцка и места, где проводят массовые мероприятия. И просто идти по улице с сигаретой в зубах тоже нельзя.

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Люди, которые не курят, как правило, или отходят от курильщиков в сторону, или просто молча терпят. Замечания делают редко, чтобы не услышать грубое слово в ответ.

К слову, сколько стоят сигареты в Украине и мире – читайте в материале сайта Факты ICTV.

Опубликовано Декабрь, 06 в 13:55



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