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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Во Львове и Виннице предприниматели согласились выпускать маски и костюмы для врачей

Львовские предприниматели мобилизовались в борьбе с коронавирусом. Они уже наладили пошив защитных многократных и однократных масок. С начала карантина уже заявили о своем желании с десяток компаний и сотни волонтеров. Кроме этого, Львов стал одним из первых городов, где начали производство пластмассовых защитных экранов для медиков, которых планируют изготовить около 5 тыс. штук.

Защитные костюмы для врачей также начали шить отечественные производители. Так, в Виннице две фабрики немного изменили свой профиль и перешли на крой комбинезонов для медиков. На предприятиях откликнулись на просьбу администрации города, которая заказала более 17 тыс. средств защиты. Ежемесячно врачам, которые борются с вирусом, нужно не менее 20 тыс. таких костюмов. Подробнее в сюжете Людмилы Цымбалюк и Мирославы Прокопюк.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, как украинские волонтеры обеспечивают врачей всем необходимым.

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