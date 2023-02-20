В феврале 2014-го мы выиграли первую битву в войне, которая только началась: воспоминания участников Революции Достоинства

В Украине сегодня чтят память Героев Небесной Сотни. События с 18 по 20 февраля 2014 года стали самыми кровавыми во время Революции Достоинства: силовики убили 107 протестующих. Участники тех событий считают, именно тогда и началась война, которая продолжается до сих пор.

— Почему Герои Небесной Сотни — это первые герои украинско-российской войны, а первые раненые майдановцы — это первые ветераны этой войны? Потому что мы прекрасно понимаем причины Майдана и Революции Достоинства. Россия тогда еще хотела обнять крепко и не отпускать Украину, — считает участник Революции Достоинства Павел Сидоренко.

По его словам, он, как и тысячи других украинцев, шел на Майдан ради европейского будущего нашей страны, однако “я никогда не думал, что в моей стране — свободной, как я тогда считал — мне будут стрелять в лицо”.

В один из первых кровавых дней Майдана Павлу в лицо попали четыре резиновые пули.

— У меня вместо глаза было кровавое месиво. Дважды мне глаз складывали полностью, один раз в Украине, один раз — в Германии. Левый глаз как орган мне сохранили, но зрения нет, — рассказал Сидоренко.

Через месяц на Майдане уже не резиновыми, а свинцовыми пулями массово расстреливали людей. Мирное шествие, которое евромайдановцы запланировали на 18 февраля, режим Януковича превратил в настоящее побоище.

— Я понял, что это выстрелы. Мой коллега подтвердил, и тут начались первые крики о помощи, и начали нести первых раненых и убитых, — вспоминает нейрохирург Андрей Гук, который тоже был участником Революции Достоинства.

Врач говорит, что в самые горячие дни по всему Майдану было около 30 медицинских пунктов.

— Протестующие были с деревянными щитами и в обычных строительных касках. Никто не был в специфических защитных шлемах и поэтому имеем Небесную Сотню, — отметил Гук.

Он убежден, что в протестующих стреляли прицельно профессиональные снайперы. Это было видно по нанесенным ранениям: в сердце, в голову, в частности в левую половину черепа.

Поэтому спасать удавалось немногих, а с теми, кто выжил, как говорит врач, до сих пор поддерживают связь.

Павел Сидоренко стал координатором пострадавших и раненых на Майдане. Признается, что должен был что-то сделать, поскольку Бог сохранил ему жизнь.

Многие участники Революции Достоинства сразу после Майдана пошли на Донбасс, а 24 февраля продолжили эту битву, как и Павел.

— Просто та активная позиция людей, которые вышли в 2013-2014 годах на Революцию Достоинства, сохранилась до сих пор. Тогда мы выиграли первую битву в войне, которая только началась, в войне за нашу свободу, независимость и демократию, — подытожил Сидоренко.

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