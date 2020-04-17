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Факты / Видео / Украина / Общество

В Николаеве на Пасху закроют все церкви

Церкви Николаева на Пасху будут закрыты, — об этом заявил мэр города Александр Сенкевич. Закрыть там хотят и кладбище на поминальные дни.

В Черкассах храмы не закрывают, но призывают людей остаться дома. За порядком на Пасху там будут следить почти 700 правоохранителей. Освященную пасху можно будет купить в магазинах.

Три с половиной тысячи куличей уже освятили для украинских бойцов в Мариуполе. Их капелланы и волонтеры повезут на передовую. А еще раздадут более тысячи куличей переселенцам и нуждающимся.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как освятить паски и яйца дома.

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