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Факти / Відео / Україна / Суспільство

У Миколаєві на Великдень зачинять усі церкви

Церкви Миколаєва на Великдень будуть зачинені, – про це заявив мер міста Олександр Сенкевич. Закрити там хочуть і цвинтарі на поминальні дні.

У Черкасах храми не закривають, але закликають людей залишитись вдома. За порядком на Великдень там стежитимуть майже 700 правоохоронців. Освячену паску можна буде купити в магазинах.

Три з половиною тисячі пасок вже освятили для українських бійців у Маріуполі. Їх капелани та волонтери повезуть на передову. А ще роздадуть понад тисячу пасок переселенцям та нужденним.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як освятити паски і яйця вдома.

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