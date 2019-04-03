У Миколаєві розвалюється дитяча лікарня: куди евакуювали хворих на кір

У Миколаєві терміново закрили обласну дитячу інфекційну лікарню. 34 хворих перевели до інших стаціонарів. Більшість дітей з кором. Але для інших пацієнтів вони безпечні, запевняють медики.

Обласна влада планує до кінця року збудувати дитяче відділення на території обласної інфекційної лікарні, а будинок, що руйнується, передати місту під дитячій садочок.

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Три роки тому технічна експертиза визнала будинок придатним для експлуатації. У березні цього року інженери рекомендували закрити приміщення з тріщинами, адже вони збільшуються щодня.

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