В Нидерландах начался судебный процесс по делу MH17 – итоги первого дня

В Нидерландах начался судебный процесс по делу сбитого малазийского Boeing в небе над Донбассом. На скамье подсудимых четверо – трое россиян и один украинец. Это те, кто причастен к завозу из России в Украину установки Бук, с которой сбили самолет.

На слушания ни один из подозреваемых не появился. Судебный процесс продлится не один год. Затем вердикт, потом апелляция. И готовы ждать сколько надо, те, кто потерял своих родных. Сбив Boeing боевики забрали 298 жизней. Родственники жертв верят – правосудию быть.

Новые факты в деле о сбивании Boeing 777 – именно их сегодня обнародуют. На процессе они станут безоговорочными официальными доказательствами – если выдержат проверку судом, вопросами прокуроров и адвокатов. Следователи работали над сбором фактов более 5 лет.

Международная группа состоит из пяти стран: Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. Россия в расследование не присоединилась, хотя прислала правоохранителям свой собранный фактаж о трагедии, который сразу изучили. На суде присутствует украинская делегация. Наших следственных сразу задействовали в международном расследовании.

Факты ICTV ранее писали о том, как в Нидерландах готовились к суду по делу МН17.

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