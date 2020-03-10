У Нідерландах почався судовий процес у справі MH17 – підсумки першого дня

У Нідерландах почався судовий процес у справі збитого малайзійського Boeing в небі над Донбасом. На лаві підсудних четверо – троє росіян та один українець. Це ті, хто причетний до завезення з Росії в Україну установки Бук, з якої збили літак.

На слухання жоден із підозрюваних не з’явився. Судовий процес триватиме не один рік. Потім вердикт, потім апеляція. Та готові чекати скільки треба, ті, хто втратив своїх рідних. Збивши Boeing бойовики забрали 298 життів. Родичі жертв вірять – правосуддю бути.

Нові факти у справі про збиття Boeing 777 – саме їх відсьогодні оприлюднюють. На процесі вони стануть беззаперечними офіційними доказами – якщо витримають перевірку судом, питаннями прокурорів і адвокатів. Слідчі працювали над збором фактів понад 5 років.

Міжнародна група складається з п’яти країн: Нідерландів, України, Малайзії, Бельгії та Австралії. Росія до розслідування не доєдналася, хоча надіслала правоохоронцям свій зібраний фактаж про трагедію, який одразу вивчили. На суді присутня українська делегація. Наших слідчих одразу задіяли у міжнародному розслідуванні.

Факти ICTV раніше писали про те, як у Нідерландах готувалися до суду у справі МН17.

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