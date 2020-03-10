Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

У Нідерландах почався судовий процес у справі MH17 – підсумки першого дня

У Нідерландах почався судовий процес у справі збитого малайзійського Boeing в небі над Донбасом. На лаві підсудних четверо – троє росіян та один українець. Це ті, хто причетний до завезення з Росії в Україну установки Бук, з якої збили літак.

На слухання жоден із підозрюваних не з’явився. Судовий процес триватиме не один рік. Потім вердикт, потім апеляція. Та готові чекати скільки треба, ті, хто втратив своїх рідних. Збивши Boeing бойовики забрали 298 життів. Родичі жертв вірять – правосуддю бути.

Нові факти у справі про збиття Boeing 777 – саме їх відсьогодні оприлюднюють. На процесі вони стануть беззаперечними офіційними доказами – якщо витримають перевірку судом, питаннями прокурорів і адвокатів. Слідчі працювали над збором фактів понад 5 років.

Міжнародна група складається з п’яти країн: Нідерландів, України, Малайзії, Бельгії та Австралії. Росія до розслідування не доєдналася, хоча надіслала правоохоронцям свій зібраний фактаж про трагедію, який одразу вивчили. На суді присутня українська делегація. Наших слідчих одразу задіяли у міжнародному розслідуванні.

Факти ICTV раніше писали про те, як у Нідерландах готувалися до суду у справі МН17.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Справа МН17: у Нідерландах розпочалося друге судове засідання (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Справа МН17: у Нідерландах розпочалося друге судове засідання (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Суд у справі про збитий Boeing MH17 – нікого з обвинувачених в залі немає
Суд у справі про збитий Boeing MH17 – нікого з обвинувачених в залі немає
У Нідерландах розпочався суд над обвинуваченими в катастрофі МН17 (ТРАНСЛЯЦІЯ)
У Нідерландах розпочався суд над обвинуваченими в катастрофі МН17 (ТРАНСЛЯЦІЯ)
На лаві підсудних 4 підозрюваних. У Нідерландах готуються до суду у справі МН17
На лаві підсудних 4 підозрюваних. У Нідерландах готуються до суду у справі МН17
Катастрофа MH17: ООН проінформували про початок суду
Катастрофа MH17: ООН проінформували про початок суду
Україна продовжить угоду про спільне розслідування катастрофи МН17
Україна продовжить угоду про спільне розслідування катастрофи МН17
Слідство у справі катастрофи MH17 має 14 свідків, 13 із них засекретять
Слідство у справі катастрофи MH17 має 14 свідків, 13 із них засекретять
Катастрофа МН17: у слідства є свідок запуску ракети
Катастрофа МН17: у слідства є свідок запуску ракети

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка