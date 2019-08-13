Меньше испражняться: президент Бразилии придумал способ борьбы с изменением климата

Президент Бразилии придумал странный способ борьбы с изменением климата. По его мнению, для этого людям нужно меньше испражняться.

Чтобы реже ходить в туалет, он предложил начать меньше есть.

Ранее же президент Бразилии заявил, что вопрос глобального потепления преувеличен и касается только веганов, которые едят только растения.

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Также он обвинял в изменении климата рост населения.

К слову, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал фото королевы Елизаветы в образе телепузиков.

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