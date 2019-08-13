У Німеччині чоловік потрапив у в’язницю у перший день на волі – через шампанське
У німецькому місті Фюрт у перший день на волі чоловік вкрав кілька пляшок шампанського.
Так він хотів відсвяткувати вихід із в’язниці, і знов потрапив за грати.
Це помітив працівник магазину та повідомив поліцію. Екс-в’язень навіть не встиг відкоркувати ігристе, як його затримали.
З’ясувавши, що він щойно вийшов з тюрми, його пильно обшукали і знайшли ніж.
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Якщо прокуратура доведе, що чоловік готував збройне пограбування – наступне десятиліття він дивитиметься на волю через грати.
До слова, президент Бразилії вигадав дивний спосіб боротьби зі зміною клімату. На його думку, для цього людям треба менше випорожнятися.
2019-08-13
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