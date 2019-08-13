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У Німеччині чоловік потрапив у в’язницю у перший день на волі – через шампанське

У німецькому місті Фюрт у перший день на волі чоловік вкрав кілька пляшок шампанського.

Так він хотів відсвяткувати вихід із в’язниці, і знов потрапив за грати.

Це помітив працівник магазину та повідомив поліцію. Екс-в’язень навіть не встиг відкоркувати ігристе, як його затримали.

З’ясувавши, що він щойно вийшов з тюрми, його пильно обшукали і знайшли ніж.

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Якщо прокуратура доведе, що чоловік готував збройне пограбування – наступне десятиліття він дивитиметься на волю через грати.

До слова, президент Бразилії вигадав дивний спосіб боротьби зі зміною клімату. На його думку, для цього людям треба менше випорожнятися.

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