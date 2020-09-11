У PinchukArtCentre нова виставка: свої роботи представили люди з особливостями розвитку

У PinchukArtCentre стартує нова виставка під назвою Крапка, лінія, можливості. Більшість авторів робіт – люди з особливостями розвитку. Виставка триватиме до 3 січня, вхід вільний.

Протягом чотирьох років у PinchukArtCentre вони займалися з професійними художниками і вчилися виражати себе через мистецтво. Спеціально для виставки художники створили цікаві роботи, які можуть надихнути кожного відвідувача.

Художників не обмежували конкретними темами та формами. Але є ідея, яка прослідковується майже в усіх роботах – це тема особистості та самопізнання.

Подібні виставки в Україні відбуваються не часто. Хоча у світі такі заходи влаштовують дедалі більше. У PinchukArtCentre переконані – на експозиції багато цікавого матеріалу, який може надихнути кожного відвідувача.

Також нещодавно в PinchukArtCentre була виставка, де були зібрані роботи 20 митців, які представили нове бачення сучасної України та її минулого. До зал впускають лише у масках та з дотриманням усіх карантинних норм.

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