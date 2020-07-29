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Выставка, которую из-за карантина не все успели посмотреть — открылся PinchukArtCentre

Накануне открылся для посетителей центр современного искусства PinchukArtCentre.

Посетителям показывают выставку, которую из-за карантина не все успели посмотреть. Это произведения 20 молодых украинских художников — номинантов премии PinchukArtCentre 2020.

Художникам традиционно ни делали ограничений в темах.

Выставка открылась в начале февраля и ежедневно собирала сотни посетителей. Но проработала чуть больше месяца. Поэтому ее решили продлить до конца года.

Ценителям современного искусства PinchukArtCentre обещает четко придерживаться всех карантинных норм.

В зал пускают одного посетителя на 5 м выставочных площадей, а уборщицы, каждые два часа обрабатывают поверхности дезинфектором, чтобы обезопасить и посетителей, и сотрудников.

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