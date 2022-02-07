В пресс-центре Олимпиады-2022 поставили хай-тек кабины с необычными кроватями

В этом году работа для журналистов на Олимпиаде не такая, как всегда — из-за ковидных ограничений. В частности, они не могут заглянуть, как живут спортсмены в деревне. Впрочем, могут, по крайней мере, сами попробовать, как отдыхается на необычных кроватях, которые организаторы подготовили для участников соревнований.

Хай-тек кабины отдыха поставили в пекинском медиацентре. И корреспонденты, освещающие игры, могут прилечь и часок отдохнуть. Такие же установлены в олимпийском поселке.

В пресс-центре зайти в такую ​​комнату может каждый желающий. Нужно только просканировать QR-код по телефону. Кабины предоставила компания-производитель. Обслуживающий персонал – тоже их.

— Мы поставили эти кабины здесь, чтобы у журналистов были комфортные условия, где можно и поработать, и отдохнуть, и расслабиться. Мы объясняем, как ими пользоваться. Также наша ответственность – регулярная дезинфекция кабин, – рассказала представительница компании-производителя Жао Юфэнг.

Кровать, установленную в кабине, можно полностью подстроить под себя – изменяя угол наклона разных его частей. Для расслабления можно воспользоваться вмонтированным в матрац массажером. Все управление внутри кабины – дистанционное. Возможностью отдохнуть в таких условиях ежедневно пользуются до 40 человек.

Впечатления журналистов от Кабины для сна и отдыха – разные. Некоторым нравится новая разработка.

Еще до старта Игр-2022 своими впечатлениями от кроватей в олимпийском поселке поделилась американская спортсменка Саммер Бритчер.

По ее словам, пытаясь превзойти токийских организаторов, Пекин оборудовал комнаты спортсменов кроватями Ergomotion Softide, которые имеют размер Twin XL, или Full Size.

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