В пресс-центре Олимпиады-2022 поставили хай-тек кабины с необычными кроватями
В этом году работа для журналистов на Олимпиаде не такая, как всегда — из-за ковидных ограничений. В частности, они не могут заглянуть, как живут спортсмены в деревне. Впрочем, могут, по крайней мере, сами попробовать, как отдыхается на необычных кроватях, которые организаторы подготовили для участников соревнований.
Хай-тек кабины отдыха поставили в пекинском медиацентре. И корреспонденты, освещающие игры, могут прилечь и часок отдохнуть. Такие же установлены в олимпийском поселке.
В пресс-центре зайти в такую комнату может каждый желающий. Нужно только просканировать QR-код по телефону. Кабины предоставила компания-производитель. Обслуживающий персонал – тоже их.
— Мы поставили эти кабины здесь, чтобы у журналистов были комфортные условия, где можно и поработать, и отдохнуть, и расслабиться. Мы объясняем, как ими пользоваться. Также наша ответственность – регулярная дезинфекция кабин, – рассказала представительница компании-производителя Жао Юфэнг.
Кровать, установленную в кабине, можно полностью подстроить под себя – изменяя угол наклона разных его частей. Для расслабления можно воспользоваться вмонтированным в матрац массажером. Все управление внутри кабины – дистанционное. Возможностью отдохнуть в таких условиях ежедневно пользуются до 40 человек.
Впечатления журналистов от Кабины для сна и отдыха – разные. Некоторым нравится новая разработка.
Еще до старта Игр-2022 своими впечатлениями от кроватей в олимпийском поселке поделилась американская спортсменка Саммер Бритчер.
По ее словам, пытаясь превзойти токийских организаторов, Пекин оборудовал комнаты спортсменов кроватями Ergomotion Softide, которые имеют размер Twin XL, или Full Size.