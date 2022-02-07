Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Спорт

В пресс-центре Олимпиады-2022 поставили хай-тек кабины с необычными кроватями

Оксана Лотоцкая журналист программы Факты ICTV

В этом году работа для журналистов на Олимпиаде не такая, как всегда — из-за ковидных ограничений. В частности, они не могут заглянуть, как живут спортсмены в деревне. Впрочем, могут, по крайней мере, сами попробовать, как отдыхается на необычных кроватях, которые организаторы подготовили для участников соревнований.

Хай-тек кабины отдыха поставили в пекинском медиацентре. И корреспонденты, освещающие игры, могут прилечь и часок отдохнуть. Такие же установлены в олимпийском поселке.

В пресс-центре зайти в такую ​​комнату может каждый желающий. Нужно только просканировать QR-код по телефону. Кабины предоставила компания-производитель. Обслуживающий персонал – тоже их.

— Мы поставили эти кабины здесь, чтобы у журналистов были комфортные условия, где можно и поработать, и отдохнуть, и расслабиться. Мы объясняем, как ими пользоваться. Также наша ответственность – регулярная дезинфекция кабин, – рассказала представительница компании-производителя Жао Юфэнг.

Кровать, установленную в кабине, можно полностью подстроить под себя – изменяя угол наклона разных его частей. Для расслабления можно воспользоваться вмонтированным в матрац массажером. Все управление внутри кабины – дистанционное. Возможностью отдохнуть в таких условиях ежедневно пользуются до 40 человек.

Читайте
Реальный бюджет Олимпиады-2022 может в десять раз превышать официальный - Insider

Впечатления журналистов от Кабины для сна и отдыха – разные. Некоторым нравится новая разработка.

Еще до старта Игр-2022 своими впечатлениями от кроватей в олимпийском поселке поделилась американская спортсменка Саммер Бритчер.

По ее словам, пытаясь превзойти токийских организаторов, Пекин оборудовал комнаты спортсменов кроватями Ergomotion Softide, которые имеют размер Twin XL, или Full Size.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Родом из США, но представляет КНР: на Олимпиаде разгорелся скандал из-за 18-летней лыжницы
Родом из США, но представляет КНР: на Олимпиаде разгорелся скандал из-за 18-летней лыжницы
Медальный зачет Олимпиады-2022: Швеция вышла в единоличные лидеры
Медальный зачет Олимпиады-2022: Швеция вышла в единоличные лидеры
Не хватило воздуха: Велепец назвал причину схождение с трассы Семеренко
Не хватило воздуха: Велепец назвал причину схождение с трассы Семеренко
Афганистан, Грузия и Украина: как связаны войны России и Олимпийские Игры
Афганистан, Грузия и Украина: как связаны войны России и Олимпийские Игры
Победил рак и завоевал золото Олимпиады: невероятная история Максанса Парро
Победил рак и завоевал золото Олимпиады: невероятная история Максанса Парро
Олимпиада-2022: горнолыжник Ковбаснюк показал лучший результат в истории Украины в даунхилле
Олимпиада-2022: горнолыжник Ковбаснюк показал лучший результат в истории Украины в даунхилле
Меркушина прибыла в Пекин на Игры-2022 из-за положительных тестов Билосюк и Блашко
Меркушина прибыла в Пекин на Игры-2022 из-за положительных тестов Билосюк и Блашко
Хотели хайпонуть на мне — фигурист Шмуратко о реакции росСМИ на его комментарий на английском
Хотели хайпонуть на мне — фигурист Шмуратко о реакции росСМИ на его комментарий на английском
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка