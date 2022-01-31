Кровати с дистанционным управлением в Пекине превзошли картонные в Токио — спортсменка США

Американская спортсменка Саммер Бритчер, которая выступит на зимних Играх-2022 в Пекине в санном спорте, рассказала, что регулируемые кровати в Пекине лучше, чем картонные, на которых спали спортсмены во время летней Олимпиады-2020 в Токио.

Об этом двукратная участница Олимпиады от США рассказала в социальной сети TikTok после того, как один из поклонников спросил, спят ли спортсмены на таких же кроватях, как в Токио.

— Я очень рада, что вы задали этот вопрос, потому что я могу кое-чем поделиться, — рассказала она.

По ее словам, пытаясь превзойти токийских организаторов, Пекин оборудовал комнаты спортсменов кроватями Ergomotion Softide, которые имеют размер Twin XL, или Full Size.

Затем на видео Бритчер продемонстрировала кровать с дистанционным управлением, которые получили спортсмены на время пребывания. На пульте восемь кнопок для настроек. Она нажала на одну из них, заставив изголовье кровати подняться вверх.

На заднем плане слышно, как ее соседка по комнате спрашивает, что такое режим Zero G? – и хотя они не смогли объяснить его, Бритчер назвала его “феноменальным”.

Позже Бритчер появилась на видео, где она лежала на своей кровати, отметив: Сейчас я нахожусь в режиме Zero-G, и это феноменально.

Во время летней Олимпиады-2020 в Токио спортсмены спали на картонных кроватях. Дело в том, что организаторы Игр-2020 одним из главных приоритетов поставили экологические мотивы. В итоге Олимпийский факел был сделан из алюминиевых отходов, а медали – из переработанных геджетов.

Кровати в Токио способны были выдержать вес до 200 кг. Между олимпийцами ходили слухи, что за экологичным картоном, из которого сделаны кровати для спортсменов, стояли антисексовые намерения. Чтобы спортсмены избегали ненужных контактов во время соревнований.

Эти слухи позже опроверг ирландец Рос МакКленаган. В социальных сетях он опубликовал видео, на котором прыгал на кровати.