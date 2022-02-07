У пресцентрі Олімпіади-2022 поставили хай-тек кабіни з незвичними ліжками
Цього року робота для журналістів на Олімпіади не така, як завжди – через ковідні обмеження. Зокрема, вони не мають змоги зазирнути, як живуть спортсмени у селищі. Втім, можуть, принаймні самі спробувати, як відпочивається на незвичних ліжках, які організатори підготували для учасників змагань.
Хай-тек кабіни для відпочинку поставили у пекінському медіацентрі. І кореспонденти, які висвітлюють Ігри, можуть прилягти й годинку відпочити. Такі ж встановлені в олімпійському селищі.
У пресцентрі зайти до такої кімнатки може кожен охочий. Потрібно лише просканувати QR-код телефоном. Кабіни надала компанія-виробник. Обслуговувальний персонал – також їхній.
— Ми поставили ці кабіни тут, щоб журналісти мали комфортні умови, де можна і попрацювати, і відпочити, і розслабитися. Ми пояснюємо, як ними користуватися. Також наша відповідальність – регулярна дезінфекція кабін, – розповіла представниця компанії-виробника Жао Юфенґ.
Ліжко, встановлене в кабіні, можна повністю підлаштувати під себе – змінюючи кут нахилу різних його частин. Для розслаблення можна скористатися вмонтованим у матрац масажером. Все керування всередині кабіни – дистанційне. Нагодою відпочити в таких умовах щодня користуються до 40-ка людей.
Враження журналістів від Кабіни для сну та відпочинку – різні. Декому подобається нова розробка.
Ще до старту Ігор-2022 своїми враженнями від ліжок в олімпійському селищі поділилася американська спортсменка Саммер Брітчер.
За її словами, намагаючись перевершити токійських організаторів, Пекін обладнав кімнати спортсменів ліжками Ergomotion Softide, які мають розмір Twin XL, або Full Size.