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В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации России единогласно одобрил драконовский закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за так называемые фейки о российской армии. Неделю назад его приняла Госдума РФ.

Там этот правовой беспредел назвали законом о “негодяях и предателях”, а его цель — защищать российских оккупантов от тех, кто рассказывает правду о стране-агрессоре и режиме Путина преимущественно из-за рубежа.

Этими “фейками” и “заведомо ложной информацией” российские суды уже сейчас признают любые публикации или высказывания, в которых российских захватчиков освещают не по стандартам пропагандистских клише об “освободителях” и “защитниках”.

Имущества, в частности, будут лишать за призывы к дезертирству в российской армии или введение санкций против Кремля.

Законопроект направлен прежде всего против известных и знаменитых граждан России, которые отказались поддержать вторжение армии Путина в Украину. Но в случае чего его планируют применить и против рядовых критиков режима.

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ІПСО, Война в Украине, Владимир Путин, Росія
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