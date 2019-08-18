У Рівному військових та волонтерів зі Сходу нагородили орденами Народний герой України
У Рівному відбулася 30-та церемонія нагородження учасників війни на Сході срібним орденом Народний герой України.
Відзнаки отримали 9 військових, медиків – волонтерів. Двоє бійців – посмертно.
Військові кажуть, таке визнання для них особливо важливе, адже їхні подвиги оцінили люди. Вони й далі боронитимуть нашу державу, і воюватимуть до перемоги.
За 4 роки срібний орден отримали майже 400 військових, медиків, волонтерів, активістів, громадських діячів. 100 із них – посмертно.
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Нагадаємо, Сергій Наєв нагородив знімальні групи Фактів ICTV за роботу на Донбасі.
2019-08-18Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.