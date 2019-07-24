Украинский пилот Булавка поразил британцев и получил награду Riat-2019

Триумф украинских пилотов на престижном международном авиашоу в Великобритании. Военный летчик Юрий Булавка показал высший пилотаж на Су-27, который признали лучшим и самым красивым пилотажем на боевом самолете.

Юрий Булавка – летчик первого класса, заместитель командира бригады тактической авиации Воздушных сил из Миргорода, что на Полтавщине.

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Royal International Air Tattoo – авиашоу, которое проходит ежегодно в Британии. В 2019 году в нем приняли участие 25 представителей из разных стран Европы.

Украинцы уже выигрывали главный приз 1996 года. Юрий Булавка получил наградной кубок, на котором высечены имена всех предыдущих победителей. Впоследствии там появится и имя украинца.

Напомним, в Сумской области в результате падения вертолета Ми-2 погиб его пилот.

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