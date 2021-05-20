В СБУ опровергли наличие российского паспорта у Аксенова
Новоизбранный нардеп Андрей Аксенов не имеет российского паспорта. Так журналистам сообщили в СБУ.
В ведомстве заверили, что он не фигурирует ни в каких уголовных производствах.
В СБУ добавили, что предоставят официальный ответ на публичный депутатский запрос относительно гражданства нардепа, который вчера в парламенте озвучила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк.
19 мая Андрей Аксенов, который победил на довыборах в Верховную Раду, принял присягу и стал народным депутатом.
Во время присяги в зале раздавались крики Ганьба: депутаты фракций ЕС и Голос заблокировали трибуну, потому Андрей Аксенов выступал с места.
2021-05-20
Теги: Андрей Аксенов, Верховная Рада, СБУ