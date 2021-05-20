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В СБУ опровергли наличие российского паспорта у Аксенова

Новоизбранный нардеп Андрей Аксенов не имеет российского паспорта. Так журналистам сообщили в СБУ.

В ведомстве заверили, что он не фигурирует ни в каких уголовных производствах.

В СБУ добавили, что предоставят официальный ответ на публичный депутатский запрос относительно гражданства нардепа, который вчера в парламенте озвучила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк.

19 мая Андрей Аксенов, который победил на довыборах в Верховную Раду, принял присягу и стал народным депутатом.

Во время присяги в зале раздавались крики Ганьба: депутаты фракций ЕС и Голос заблокировали трибуну, потому Андрей Аксенов выступал с места.

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