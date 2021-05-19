В Раде освистали присягу Аксенова, СБУ проверит его на наличие гражданства РФ

Представитель политической партии Порядок Андрей Аксенов, который победил на 50-м округе на довыборах в Верховную Раду, принял присягу и стал народным депутатом.

Во время присяги в зале раздавались крики Ганьба: депутаты фракций ЕС и Голос заблокировали трибуну, поэтому Андрей Аксенов выступал с места.

Заместитель председателя ВР Елена Кондратюк обратилась в СБУ с просьбой предоставить официальное разъяснение по поводу возможного наличия у Аксенова гражданства Российской Федерации.

После этого Владимир Вятрович, Гео Лерос, София Федина и другие депутаты, блокировавшие трибуну, сели на свои места в зале.

Победа Аксенова на довыборах в Раду

28 марта в одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По результатам голосования победил представитель партии Порядок Андрей Аксенов, набрав 65,46% голосов избирателей.

Как утверждают СМИ, у Аксенова двойное гражданство — Украины и Российской Федерации, что подтверждается информацией из базы данных Федеральной налоговой службы РФ.

Три года назад, в мая 2018 года, Андрею Аксенову сообщили о подозрении в подделке и использовании документов, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Также есть информация, что новоизбранный депутат неоднократно посещал временно оккупированный Крым.